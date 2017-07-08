İstanbul'da, gösteri ve yürüyüşleri provoke hazırlığı yapan örgütlere operasyon

CHP'nin Lideri Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde devam eden 'Adalet Yürüyüşü'nün de provokatörlerin hedefinde olduğu iddia edildi



İSTANBUL - İstanbul'da, çeşitli toplantı ve gösterilere yönelik provokasyon hazırlığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çeşitli toplantı ve gösterilerde provokasyon hazırlığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Maltepe'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde devam eden Adalet Yürüyüşü'ne yönelik de provokasyon hazırlığı yapıldığı ihbarını alan polis, Gülsuyu'nda daha önceden belirlenen 13 adrese 13 eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı örgütsel dokümanların ele geçirildiği bildirildi.

Zanlıların, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.