İstanbul'da gösteri ve yürüyüş yasak mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde yürüyüş ve gösteri yasak?

Valilik tarafından İstanbul'un bazı bölgelerinde yürüyüş ve gösteri yapılmasını yasakladı. İstanbul'un hangi ilçelerinde yürüyüş ve gösteri yasak? İstanbul'da gösteri ve yürüyüş yapmak neden yasaklandı?

İstanbul'da gösteri ve yürüyüş yasak mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde yürüyüş ve gösteri yasak? Valilik açıklaması! Detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAK MI?

Açıklamada bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" dedi.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ YASAK?

Vali Ali Yerlikaya tarafından yapılana açıklamaya göre; Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.