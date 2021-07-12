İstanbul'da görev yapan ulusal basın çalışanı gazeteciler Konya'yı gezdi
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İstanbul'da görev yapan ulusal basın çalışanı gazeteciler Konya'yı gezdi

İstanbul'da görev yapan ulusal basın çalışanı gazeteciler Konya'yı gezdi
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Kültür Sanat

Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Konya Basın Gezisi" programı kapsamında İstanbul'dan gelen ulusal basın mensubu gazeteciler Konya'yı gezdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Konya Basın Gezisi" programı kapsamında İstanbul'dan gelen ulusal basın mensubu gazeteciler Konya'yı gezdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile kahvaltıda bir araya gelen ulusal televizyon ve gazetelerden gelen 15 basın mensubu, kent hakkında bilgi aldı.

Altay, kahvaltının ardından konuklarına yaralı sokak hayvanları için hizmete aldıkları "Canbulan" ismi verilen hayvan ambulansını tanıttı.

Gün içerisinde şehrin tarihi ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde gezen gazeteciler, sırasıyla 5 bin yıllık tarihi Rum köyü Sille ve Aya Elena Kilisesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Ecdat Parkı, Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi ve Bedesten Çarşısı'nı gezdi.

Üç günlük program dahilinde gelen basın mensupları kent merkezinin yanı sıra Beyşehir ile insanlığın ilk yerleşim yeri olarak gösterilen Çumra ilçesindeki Çatalhöyük kazı alanını ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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