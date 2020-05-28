İstanbul'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı
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İstanbul'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Büyükçekmece ve Sarıyer'deki göletlere yavru 60 bin sazan bırakıldı.

İstanbul'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı
28.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:49
Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Büyükçekmece ve Sarıyer'deki göletlere yavru 60 bin sazan bırakıldı. Amatör balıkçılığının gelişmesi için yapılan uygulama 2015 yılından beri devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu kapsamda Beykoz'da Cumhuriyet göletine 5 bin yavru sazan bıraktı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, uygulamanın balıkçılığın gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

"2015 YILINDAN BERİ 510 BİN BALIK YAVRUSU BIRAKTIK"

"2015 yılından itibaren 5 yıldır uyguladığımız bir uygulama" diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçılığın gelişmesi açısından önemseniyor. Koronavirüs sürecinde bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsan bağışıklığı için de en önemli gıda balık. Biz bu çerçevede İstanbul'da 5 ilçemizde Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerimizde göletlerimize 60 bin sazan balığı bıraktık. Geçmiş yıllarda bıraktığımız balıklarla beraber yaklaşık olarak 510 bin balık yavrusu bırakmış olduk. Bu balıkları tabii ki takip ediyoruz. Bazen amatör olarak yakalanan ve 13, 14 kilo balıklar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü gıdasını üretemeyen ülkeler gelecekte aç kalırlar. Bu sektör milli savunma kadar önemlidir. Burada özellikle balıkçılıkta sürdürülebilirlik de çok önemli. Balıkları atmadan önce su sıcaklığını ölçüyoruz. Çünkü yavru balık atıyoruz. Sıcaklık mevsim normallerinde mi, yavrular yaşayabilir mi ona bakıyoruz."

"7 BİN CİVARINDA DENETİM YAPTIK"

Deniz ve göletlerde denetimlerin sürdüğünü belirten Karaca, "Biz denetimler de yapıyoruz. Bu sene 7 bin civarında denetim yaptık. Geçmiş yıllarda denizlerde avlanmaya devam eden terk edilmiş ağlar var. Bununla ilgili de değişik çalışmalar yaptık. Denizden ağlar topladık. O bölgede balıkçılığın özgürce dolaşmasını sağladık. Özellikle bunların birçoğu kayaların üzerinde olduğu için balıkların üremesini engelliyordu" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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