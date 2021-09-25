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İstanbul'da gölete giren bir kişi kayboldu

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
İstanbul'da gölete giren bir kişi kayboldu

Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne giren bir kişi kayboldu.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne giren bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, gölet kenarına arkadaşlarıyla gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suya girdi. Eriş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, gölette kaybolan Eriş'i bulmak için çalışma başlattı. Hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

Hüseyin Eriş'i arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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