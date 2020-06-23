İstanbul'da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı İstanbul'da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeni ile Zincilikuyu-Ulus Yolu adeta göle döndü.

İstanbul'da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeni ile Zincilikuyu-Ulus Yolu adeta göle döndü. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşların araç içerisinde beklemesi devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşların beklemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA