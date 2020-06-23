İstanbul'da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı İstanbul'da öğle saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Zincirlikuyu-Ulus yolu adeta göle döndü.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Zincirlikuyu-Ulus yolu adeta göle döndü. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araç içerisinde beklemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşlar beklemeye devam ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların marketlerde bulunan naylonların altına saklandığı görüldü. Bazı sokaklarda ise yağmur damlaların oluşturduğu su birikintilerinin akıntılar oluşturduğu gözlendi.

(Yunus Emre Şeker-Doğan Can Cesur - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA