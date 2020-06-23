İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı
İstanbul'da beklenen yağmur öncesi Anadolu Yakası'nda kentin üzerini kara bulutlar kapladı.
23.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:38
İstanbul'da beklenen yağmur öncesi Anadolu Yakası'nda kentin üzerini kara bulutlar kapladı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Anadolu Yakası'nda kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ilginç görüntü oluşturdu.
(İHA)
Kaynak: İHA