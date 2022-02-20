İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü - Haberler
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İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

İhlas Haber Ajansı, Abdul Samet Kaya - Güncel
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İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuşlar danslarıyla eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuş sürüsü de eşlik etti. Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı. Kendine hayran bırakan görüntü saatlerin ilerlemesiyle birlikte kayboldu. Gökyüzünde oluşan kızıllık ve şehrin kartpostallık anları havadan görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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