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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. İstanbul Boğazı ve Alibeyköy'de oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin bir çok noktasından görülen gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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