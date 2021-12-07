İstanbul'da gökkuşağı sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Genel

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi İstanbul'da, sabah saatlerinde hafif yağışın ardından gökkuşağı belirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da, sabah saatlerinde hafif yağışın ardından gökkuşağı belirdi. Birçok noktadan görünen gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde hafif yağmur yağış görülmüştü. Yağışın ardından güneşin kendini göstermesi ile gökkuşağı oluştu. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Avcılar, Esenyurt, Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede gökkuşağı görüldü. Gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title