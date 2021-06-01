İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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