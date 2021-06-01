İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak