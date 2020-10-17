İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
17.10.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:27
İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı