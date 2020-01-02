İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

02.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:45

'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

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: İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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