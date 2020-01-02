İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

02.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:36
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da yağmur saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor.  Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı.  Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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