İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
02.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:36
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
- İstanbul
İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu.
- İstanbul
Kaynak: DHA