İstanbul'da gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökkuşağı sürprizi yaşandı.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökkuşağı sürprizi yaşandı. Bir kolu Çamlıca Camii'nin üstüne düşen gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.
İstanbul'da gün boyu bulutlu hava etkisini gösterirken, ara ara yağmur çiseledi. Akşam saatlerinde ise gökkuşağı sürprizi yaşandı. Bir kolu Çamlıca Camii'nin üstüne düşen gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı