İstanbul'da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi
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İstanbul'da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi

İstanbul'da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde İstanbul'da gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı.

İstanbul'da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi
18.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:39

İstanbul'da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi

Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde İstanbul'da gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezleri ve plazalara asılan dev ay-yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde İstanbul genelinde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken, otoyolu kullanan sürücüler için ise güzel bir görüntü oluşturdu. Dev Türk bayrakları drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Manşet

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