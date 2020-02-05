İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:26
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada , yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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