İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı

Meteoroloji'nin sağanak ve dolu yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji'nin sağanak ve dolu yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde saat 17.00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yapılan uyarılara rağmen Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimisi koşarak kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise yanında taşıdıkları şemsiyeler ile korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

/Abdul Samet Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı