İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor
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İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor

İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.

01.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:08
İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor

İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte 'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle 'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor
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