İstanbul'da göçmenler Aksaray'dan Edirne'ye gidiyor
İSTANBUL'a çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.
01.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:43
İSTANBUL'a çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA