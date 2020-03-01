İstanbul'da göçmenler Aksaray'dan Edirne'ye gidiyor
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İstanbul'da göçmenler Aksaray'dan Edirne'ye gidiyor

İSTANBUL'a çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.

01.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:43
İstanbul'da göçmenler Aksaray'dan Edirne'ye gidiyor
'a çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte 'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle 'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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