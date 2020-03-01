İSTANBUL'DA GÖÇMENLER AKSARAY'DAN EDİRNE'YE GİDİYOR
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İSTANBUL'DA GÖÇMENLER AKSARAY'DAN EDİRNE'YE GİDİYOR

İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.

01.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:36
İSTANBUL'DA GÖÇMENLER AKSARAY'DAN EDİRNE'YE GİDİYOR

'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte 'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle 'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------Parkta toplanan göçmenler-Göçmenlerin bekleyişi ve eşyaları-Araçlara binen göçmenler-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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