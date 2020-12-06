Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 14.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı