Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

06.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:29

Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 14.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Arnavutköy'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri
Spor Falcao Sörloth Nacer Chadli Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:29:32. #1.15#
title