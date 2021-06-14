Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da turizm ve seyahat acentesi adı altında faaliyet yürütüp göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları öne sürülen 32 kişi yakalandı.

İstanbul'da turizm ve seyahat acentesi adı altında faaliyet yürütüp göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları öne sürülen 32 kişi yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte turizm ve seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, mayıs ve haziran ayında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, döviz ofisi, kuyumcu ve para transfer merkezi gibi 8 ayrı iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda iş yerlerinde bulunan 32 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 8 milyon 816 bin 605 lira değerinde, 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 avro, 810 sterlin, 290 İsviçre frangı ile "hawala" sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri "hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı içerisinde 22 operasyonun gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 155 şüphelinin yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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