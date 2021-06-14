İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı "Turizm ve Seyahat Acentesi" adı altında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi 8 ayrı adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi İstanbul'da "turizm ve seyahat acentesi" adı...

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı

"Turizm ve Seyahat Acentesi" adı altında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi

8 ayrı adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da "turizm ve seyahat acentesi" adı altında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri 8 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri "göçmen kaçakçılığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında "Turizm ve Seyahat Acentesi" olarak faaliyet gösteren ve göçmen kaçakçılığı suçu işleyenlere yönelik harekete geçti.

Göçmen kaçaklığı suçundan elde ettikleri gelirleri "Hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edilen işyerleri ile ilgili yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 8 ayrı adrese baskın düzenlendi. "Döviz Ofisi", "Kuyumcu", "Para Transfer Merkezi" gibi işyerlerinin de aralarında bulunduğu 8 farklı adrese Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen operasyonlar sonucu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 pound, 290 İsviçre frangı ile "Hawala" sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.

Öte yandan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı içerisinde toplam 22 operasyon gerçekleştirildiği, operasyonlar kapsamında yakalanan 155 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 32 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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