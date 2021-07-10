İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yıl başından bu yana 8 kişi tutuklandı
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yıl başından bu yana 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yıl başından bu yana 8 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da, uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da, uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara, hava ve deniz yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütleriyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 123 düzensiz göçmen de yakalandı.

Yapılan aramalarda, 10 kamp malzemesi, 2 kürek, 6 cep telefonu, 11 bin 215 lira ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 1 otobüs, 3 minibüs ve 2 deniz aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 6'sı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise ülkelerine veya kamplara götürülmek üzere Göç Genel Müdürlüğü Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi.

X-ray cihazında görünmemek için kendilerini alüminyum folyoya sarmışlar

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

Tırın dorsesine, mührü kırmadan, özel bir yöntemle para karşılığı girdikleri belirlenen 2 şüpheli, x-ray cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için kendilerini alüminyum folyoya sardıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yıl başından bu yana 8 kişi tutuklandı - Haberler
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