İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI (1)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince farklı tarihlerde yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince farklı tarihlerde yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 62 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Görüntü dökümü:-------------------Polislerin operasyonlarından detaylar
-Şüphelilerin emniyete getirilmesi- İstanbul
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