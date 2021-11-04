İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI (1) - Haberler
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İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI (1)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince farklı tarihlerde yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince farklı tarihlerde yapılan 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 62 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin operasyonlarından detaylar

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi


- İstanbul

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