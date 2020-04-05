İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi
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TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Polis

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi Uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu.

05.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:18
İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

Uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Tuzla TEM otoyolundan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi. Hafta sonu olması dolayısıyla uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında, belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

Öte yandan hafta sonu olması dolayısıyla uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti.

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi
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