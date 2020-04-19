İstanbul'da giriş çıkış noktalarında korona virüs denetimi devam ediyor
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Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da giriş çıkış noktalarında korona virüs denetimi devam ediyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

19.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:58
İstanbul'da giriş çıkış noktalarında korona virüs denetimi devam ediyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı. Belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkış sürelerinin uzatılmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yeniden yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları kısıtlandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturarak denetimlerine devam etti. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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