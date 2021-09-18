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İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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