İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.
Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.