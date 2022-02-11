İstanbul'da gerçekleştirilen denetimde aranan 5 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul'da gerçekleştirilen denetimde aranan 5 kişi yakalandı

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İstanbul'da gerçekleştirilen denetimde aranan 5 kişi yakalandı

İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Feriköy'de kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde 50 ekip ve yaklaşık 120 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Denetimde 441 otomobil ve 187 motosiklet durdurularak arandı. Ayrıca uygulamada 1656 kişiyi üst araması ve GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Ayrıca trafik yönünden çeşitli suçlardan 40 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İstanbul, Asayiş, Polis, Şişli, Güncel, Haberler

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