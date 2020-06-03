İstanbul'da, gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
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İstanbul'da, gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

İstanbul'da, gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
03.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında yürütülen normalleşme sürecinde, daha önce 0-14 ile 15-20 yaş gruplarına ayrı günlerde uygulanan sokak serbestliği, 18 yaş altına çarşamba ve cuma günlerinde, 14.00-20.00 saatleri arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.

İstanbul'da, saat 14.00'ten itibaren aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar, oyun alanlarında vakit geçirdi. Kentin sahil kesimlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş yapan ve bisiklet kullanan çocukların maske taktıkları gözlendi.

Ailelerinin Maçka Demokrasi Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.

Çocuklar, Caddebostan ve Maltepe sahillerindeki parklarda oyun oynarken, gençler de spor alanlarında vakit geçirdi, piknik yaptı.

Sokak serbestliğini daha önceki uygulamayla karıştıran bazı vatandaşlar da saat 11.00'den sonra çocuklarını parklara çıkarmaya başladı. Öğle saatlerinden önce kentin sahil kesimlerine gelen bazı gençler de çimlerde oturup piknik yaparken, çocuklar da bisiklet kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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