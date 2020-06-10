İstanbul'da genç reklamcı Aysun Tümok'un öldüğü feci kaza kamerada
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İstanbul'da genç reklamcı Aysun Tümok'un öldüğü feci kaza kamerada

Bebek'te annesini ziyaret ettikten sonra evine döndüğü esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki reklamcı Aysun Tümok'un, süratli bir şekilde seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da genç reklamcı Aysun Tümok'un öldüğü feci kaza kamerada
10.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:56

Bebek'te annesini ziyaret ettikten sonra evine döndüğü esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki reklamcı Aysun Tümok'un, süratli bir şekilde seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle havalanan genç kadının 50 metre sürüklendiği, asli kusurlu bulunan tıp öğrencisi sürücünün ise arkadaşlarının tanık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz 29 Aralık Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda 33 yaşındaki reklamcı Aysun Tümok, annesi Emel Tümok'u ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere dışarıya çıktı. Tümok yaya olarak cadde üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadına yola adımını attığı esnada 34 EM 4742 plakalı otomobile ile sür'atli bir şekilde seyir halinde olan tıp fakültesi öğrencisi Doruk A. sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Tümok, yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Havalanıp 50 metre sürüklendi

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Tümok'u yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın adından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücü Doruk A'yı "dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullandığı, hız kurallarına uymadığı, korna ile uyarı vermediği ve dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği" gerekçesiyle asli kusurlu buldu. Ayrıca sürücünün yağan yağmur ve kayganlaşan yol zeminine rağmen aracın mahalline göre yüksek hızda seyrettiği belirtildi.

Asli kusurlu sürücü serbest bırakıldı

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu geçtiğimiz Mart ayında tamamlandığı öğrenildi. Kazanın meydana geldiği noktanın 100 metre gerisinde yaya geçidinin de olduğu ifade edilen raporda, Aysun Tümok'un yaya geçidini kullanmadığı ve yaya geçidi olmayan bölgeden geçiş yaptığı ifade edildi. Tanık beyanlarında ise Tümok'un kulağında kulaklık olduğu iddia edildi. Bilirkişi raporunda olay yerinde bulunan Yılmaz E. isimli tanığın ifadesine de yer verildi. Yılmaz E. ifadesinde kaza anında sahilde balık tuttuğunu, otomobilin Aysun Tümok'a çarpmasıyla 50 metre ileri fırladığını ve sürücünün yüksek hızda seyrettiğini söylediği öğrenildi. Ancak sürücü Doruk A'nın otomobilde bulunan arkadaşlarının verdiği tanık ifadesiyle Sulh Ceza Hakimliğinden serbest bırakıldığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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