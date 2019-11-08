İstanbul'da "Gelecek Hakkı Programı" düzenlendi

08.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:32

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Raoul Wallenberg Enstitüsü-Lund Üniversitesi iş birliğiyle "Gelecek Hakkı Programı" düzenlendi.

İPM'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu programın "Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi" başlıklı açılış etkinliği Sabancı Üniversitesi Minerva Han'da yapıldı.

İklim eyleminin hak temelli bir zeminde tartışılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek ve iklim eyleminde insan ile doğa hakları söylemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programının açış konuşmasını Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Program Baş Danışmanı İlhami Alkan Olsson yaptı.

Olsson, enstitünün göç, toplum, ekonomi-küreselleşme ve adalete erişim konularında, on seneden fazla bir süredir Türkiye'de de çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konularda akademik kapasiteyi geliştirmeyi araştırma ve eğitim yöntemleriyle sağladığını belirtti.

Yeni çalışma konuları arasında insan hakları ve kent ilişkileri, insan hakları ve günlük hayat pratikleri ve yerel yönetimlerin olduğunu kaydeden Olsson, "Hak temelli bir kentleşme ve belediyecilik anlayışı için İstanbul'da yedi farklı belediye ile çalışmalarını da sürdürmektedir. Engelli, yaşlı, kadın, mülteci ve çocuk gruplar odaklı bu çalışmaların amacı, kapsayıcı bir kent oluşturmaktır. Bu belediyeler birliği ile insan hakları temelli belediyeciliğin ilk adımı atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit merkezin çalışma alanları olan dış politika analizi, iklim çalışmaları, çatışma çözümü ve kentleşme çalışmalarını anlattı.

Programın tanıtımını, İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ile Raoul Wallenberg Enstitüsü Araştırmacısı ve Program Danışmanı Aysel Madra yaptı.

İklim sorununun sadece şimdiki kuşaklarla değil, gelecek kuşaklarla ilgili de çok büyük bir problem oluştuğunu belirten Şahin, "Tüm kuşaklar için insan hakları ve demokrasi temelli bir yaklaşım ve politika benimsenmesi gerekiyor. Enerji dönüşümü için uğraşmak gerekiyor. İklim adaletinin hak temelli bir yaklaşımın büyük parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Madra ise Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün amacının sadece iklim eyleminde insan ve doğa söylemini güçlendirmek ve hak temelli bir tartışma alanı oluşturmakla kalmadığını bu çalışmaları ve genç akademisyenleri desteklemek, çeviri çalışmalarına devam etmek ve literatüre katkı sağlamak olduğunu aktardı. Madra, "Son bir senede Türkiye'de hem lisans hem de yüksek lisans seviyesinde derslerde okutulan çevirileri BM insan hakları ile ilgili on temel mesaj ve insan haklarının iklim değişikliğine uygulanması metinleri önemlidir. 2020'de de çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Moderatörlüğünü Ümit Şahin'in yaptığı, Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Çalışmaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Johanna Alkan Olsson, Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Raportörü Hilal Elver ve Açık Radyo'dan iklim aktivisti Ömer Madra'nın katılım sağladığı panelde iklim sorununun acil ve bir an önce gelişim ve değişim talep eden bir konu olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA