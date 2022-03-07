İstanbul'da "Geleceğin Sektörlerinde Kadın İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi Zirvesi" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) iş birliğinde "Geleceğin Sektörlerinde Kadın İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi Zirvesi" yapıldı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan TBMM KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti iktidarları döneminde insani, siyasi, sosyal ve ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler katetmesini sağladıklarını belirtti.

Uygur, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'lerden 34'ler seviyesine çıkardıklarını, kadın istihdamını ise 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdiklerini ve kız çocuklarının tamamını eğitimle buluşturduklarını ifade etti.

Kadına şiddetin önlenmesi için hayata geçirdikleri yasal düzenlemelere değinen Uygur, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve TBMM gündemine gelecek olan yeni yasal düzenlemelerle kadına karşı işlenen suçların cezalarını artıracağız. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Takım elbise giyip kravat takmak takdir indirimi gerekçesi olmayacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacak. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek olan cezaların alt sınırı arttırılacak. Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri de artık hapisle sonuçlanacak olan bir suç olarak işlem görecek. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecek."

"İş ve aile yaşam dengesinin sağlanması tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur"

Uygur, Türkiye'de kadın cinayetleri oranının birçok Avrupa ülkesinden daha geride olduğunu ancak bu tür hadiselerin sıfırlanması ve tamamen önüne geçilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal alandaki değişimlerin, çalışma hayatını da etkilediğini, bu çerçevede iş ve aile yaşam dengesini sağlayabilmenin öneminin arttığına dikkati çeken Uygur, "İş ve aile yaşam dengesinin sağlanması cinsiyet, yaş ve medeni hal fark etmeksizin tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. Elbette bu denge kadın çalışanlar için üzerlerindeki ev içi iş yükü ve bakım sorumlulukları nedeniyle daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü kadınlarımız bir taraftan aile içinde hane ve hane halkının bakımıyla ilgilenirken diğer taraftan emek piyasasında gelir karşılığı yapılan iş yükünün gerekliliklerini de eş zamanlı olarak yerine getirmek zorunda kalmaktadır." dedi.

Büyüme öncelikli kalkınma anlayışının yerini kapsayıcı ve insan odaklı yeni bir kalkınma yaklaşımına bıraktığına işaret eden Uygur, sosyal boyutu içeren, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışının ise herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi temeli üzerine şekillendiğini kaydetti.

Türkiye'de iş gücü piyasasındaki duruma ilişkin istatistiklerle ilgili bilgi veren Uygur, 11. Kalkınma Planı'nda 2023 sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e, kadın istihdam oranının yüzde 34'e yükseltilmesinin hedeflendiğini, kadınların iş ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamaların hayata geçirilmesi tedbirinin yer aldığını sözlerine ekledi.

"Kadınların istihdamı, kalkınmanın çıktılarından eşit derecede faydalanmaları anlamına geliyor"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise Kadınlar Günü'nün kutlanmaya başlandığı 1910'ların başından bu yana çalışma hayatında meydana gelen pek çok değişime rağmen kadın istihdamı, iş yaşam dengesi ve hayatın pek çok alanında kadınlara dair problemlerin bir kısmının hala çözülemediğini belirtti.

Yapılan akademik çalışmaların sürdürülebilir kalkınmanın kadınların iş gücüne katılımlarıyla doğru orantılı ilerlediğini gösterdiğini aktaran Kurt, "Kadınların istihdamı, bunun sonucunda elde edilen refah seviyesinden daha fazla pay almaları ve bu kalkınmanın çıktılarından eşit derecede faydalanmaları anlamına geliyor." diye konuştu.

Kadın istihdamının sosyal yönlerinin de ekonomik yönleri kadar önemli sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Kurt, "Ekonomik olarak kalkınmış kadınların, sosyal anlamda da refahlarının yükseleceği, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddetin bu yolla daha kolay önlenebileceği ve sağlıklı toplum hedefine daha fazla hizmet edeceği açıktır." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Kurt, kadın istihdamının sosyal yönleri dendiğinde ilk akla gelen konulardan birinin iş ve yaşam dengesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünyanın son 2 yılda içinden geçmekte olduğu Kovid-19 pandemisi esnasında evden çalışma pratiklerinin hayatımıza girdiği süreçte, bizlerin erkekler olarak daha yakından gözlemlediğimiz bir denge problemi olmaktır. Geleneksel olarak ev işlerini ağırlıklı üstlenmekte olan kadınlar bu denge problemlerini hayatları boyunca yaşamaktadırlar. Kadın bir de çalışan anne ise evdeki iş yükü ve çalışma hayatının getirdiği sorumlulukla birlikte aslında iki işte birden çalışıyor durumdadır. Bir yandan evin ekonomisine katkıda bulunurken bir yandan çocukların bakımı, eğitimi, beslenmesi, sosyal ve kültürel aktivitelere katılması derken kendine ayıracak boş zamanı kalmayacak kadar yoğun bir hayat sürdürmektedir. 'Eşit işe eşit maaş' gibi haklı bir beklentinin yanında evdeki işlerin paylaşımımda da açıkçası adalet gerekmektedir."

ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu da Türkiye'nin ilk kurulan kadın araştırmaları merkezi ESKAR'ın kadınlarla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayanoğlu, çalışmalarını sosyal sorumluluk projesi ve bilimsel proje olarak yürüttüklerini, bunları raporlayarak bilimsel yayın olarak yayımladıklarını aktardı.

Zirve, açılışın ardından panellerde devam etti.

Sektör temsilcilerinin sunum yaptığı 1. oturumda, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Deniz Karakaş ile Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ yer aldı.

Kadın STK temsilcilerinin sunum yaptığı 2. oturumda ise İHKİB Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi ve Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Canan Sarı ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı konuştu.