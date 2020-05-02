İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi
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İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi
02.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:42

İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda, akşam saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Beklenen gök gürültüsü ve sağanak yağışın gelişi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kayıt edildi. Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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