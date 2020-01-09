İstanbul'da geçen yıla oranla gasp olaylarında yüzde 8 azalma oldu

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:17

İstanbul'da 2019 yılında 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi, 6 bin 741 kişi yakalandı. Geçen yıla oranla gasp olaylarında yüzde 8'lik bir azalma meydana geldi. En çok olayın yaşandığı ilçe Fatih, en az olayın yaşandığı ilçe ise Silivri oldu.



İstanbul Emniyetinin paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, kent genelinde 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili 6 bin 741 kişi yakalandı.



2018 yılına göre yüzde 8'lik azalma oldu



İstatistiklere göre, İstanbul'da meydana gelen günlük ortalama gasp olay sayısı 6,8 iken, bir yılda meydana gelen toplam 2 bin 483 olayın, bin 921'inin aydınlatıldığı ve yüzde 77'lik bir aydınlatılma oranı yakalandığı görüldü. Kent genelinde 2018 yılına kıyasla meydana gelen olaylarda yüzde 8'lik bir azalma olduğu belirtildi. Gasp olaylarında faili meçhul sayısı ise 562 olarak kaydedildi.



Yabancılar tarafından suç işlenme oranı yüzde 18,7



Kent genelinde yaşanan olayların 360'ının yabancı uyruklu şahıslar tarafından işlendiği, oran olarak yüzde 18,7'lik bir kısmı kapsadığı görüldü. Bu olaylarda toplam 574 yabancı uyruklu şahısın yakalandığı belirtildi.



12.00 ile 13.00 saatlerine dikkat



Gasp Büro Amirliğinin çalışmaları, kent genelinde en çok gasp olayının saat 12.00 ile 13.00 saatleri arasında meydana geldiğini gösterdi. Gasp olaylarının en az meydana geldiği zamanlar ise 06.00 ile 07.00 saatleri olarak görüldü.



Fatih, en çok gasp olayının yaşandığı ilçe



Emniyetten alınan istatistiklere göre, kent genelinde en çok gasp olayının meydana geldiği ilçe 348 olayla Fatih oldu. İlçede yaşanan olaylarının 246'sı çözüme kavuşturulup, yüzde 71'lik bir başarı oranı elde edildi. Öte yandan Fatih'te 2018 yılına oranla, gasp olaylarında yüzde 27'lik bir artış izlendi. Gasp olaylarının en çok yaşandığı ilçeler sıralamasında Fatih'i, 291 olayla Beyoğlu takip etti. Beyoğlu'nda meydana gelen 291 olayın 249 şüphelisi yakalanarak yüzde 86 oranında bir başarı elde edildi. Beyoğlu'nda geçen yıla göre olayların aydınlatılma oranında yüzde 5'lik bir artış yakalandı. Bu iki ilçeyi 139 olayla Sultangazi izledi. Sultangazi'de meydana gelen olaylarda 98 şüpheli yakalanırken başarı oranı yüzde 71 oldu. Olayların aydınlatılma oranı geçen yıla kıyasla artış göstererek yüzde 7 olarak kaydedildi.



Silivri'de 13 olay yaşandı, 13'ü de aydınlatıldı



Gasp olaylarının meydana geldiği diğer ilçelerde ise oran olarak en başarılı ilçenin Silivri olduğu görüldü. İlçede meydana gelen 13 gasp olayın tamamı Emniyet güçleri tarafından kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuldu ve başarı oranı yüzde yüz olarak kaydedildi. En az olayın yaşandığı ikinci ilçe ise Tuzla oldu. 13 olayın gerçekleştiği ilçede, 13 olayın 12 tanesini aydınlatılarak, yüzde 92'lik bir başarı oranı yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA