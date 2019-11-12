İstanbul'da gecekondu yangını
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İstanbul'da gecekondu yangını

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

12.11.2019 04:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 04:52
İstanbul'da gecekondu yangını

'de bir gecekonduda çıkan yangına ekipleri müdahale etti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ersoy Sokak'ta bulunan, iki kişinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün gecekonduyu sararken, ekipleri kendi imkanıyla çıkamayan bir kişiyi tahliye etti.

görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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