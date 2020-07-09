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İstanbul'da gece yarısı çok sayıda adrese terör operasyonu
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İstanbul'da gece yarısı çok sayıda adrese terör operasyonu

İstanbul'da gece yarısında çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu yapıldı.

İstanbul'da gece yarısı çok sayıda adrese terör operasyonu
09.07.2020 02:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:03

İstanbul'da gece yarısında çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok adrese eş zamanlı operasyonu yapıldı. Gece yarısı yapılan baskında özel harekat polisleri koçbaşı ile evlere girildi. Daha sonra evlerde aramalar yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, pencerelerden çıkan vatandaşları ise içeri girmesi için uyardı.

Operasyonun içeriğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi, operasyon devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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