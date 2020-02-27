İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında da gece hizmeti vermeye başlıyor.
- Cuma gecesi Kadıköy'den 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55'te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş'a gidecek.
- Cuma gecesi Karaköy'den 01.50, 02.55, 04.05 ve 05,15'te kalkacak vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy'e gidecek.
- Cuma gecesi Beşiktaş'tan 00.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.30,02.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.20 ve 06.30'da kalkacak vapurlar Üsküdar'a gidecek.
- Cumartesi gecesi Beşiktaş-Üsküdar arasındaki seferler 00.00'da başlayacak ve 15 dakikada bir karşılıklı yapılacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA