İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber -Kamera: Ozan URAL /İstanbul( DHA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yağmur İstanbul'a akşam saatlerinde geldi.

Haber -Kamera: Ozan URAL/İstanbul( DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yağmur İstanbul'a akşam saatlerinde geldi. Gece saatlerinde ise yağmur etkisini arttırdı. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı