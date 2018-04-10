İstanbul'da Gece Saatlerinde Sis Etkili Oldu-Ek Görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kaybolurken, Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar siste balık tutmanın keyfini çıkardı.