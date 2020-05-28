İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından yağmur İstanbul'da, dün öğleden sonra etkili olmaya başlamıştı.

28.05.2020 04:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 04:59

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından yağmur İstanbul'da, dün öğleden sonra etkili olmaya başlamıştı. Kentin çeşitli yerlerinde akşam saatlerinde devam eden yağış, gece saatlerinde şiddetlenerek etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağmur uyarısının ardından dün öğleden sonra İstanbul'da yağış başlamıştı. Kentin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağmur, trafiği olumsuz etkilerken, ani yakalanan vatandaşlara ise zor anlar yaşatmıştı. Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren yağmur, gece geç saatlerinde şiddetlenerek yağdı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşarken, yolda su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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