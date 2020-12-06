İstanbul'da gece masalsı sis manzarası
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İstanbul'da gece masalsı sis manzarası

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
İstanbul'da gece masalsı sis manzarası

İstanbul'da etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Tarihi yarımada içinde bulunan Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin gece sis içinde oluşturduğu masalsı görüntü havadan görüntülendi.

Gün doğumundan önce kayıt edilen tarihi yarımadanın sis içinde kalmış görüntüsü kendine hayran bıraktı. Şehrin ışıklarının yoğun sis içinden süzülerek oluşturduğu görüntü havadan çekildi. Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'nin ışıklandırmaları ile birlikte yoğun sis bulutu adeta masalsı bir manzara oluşturdu. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Hızlandırılmış görüntülerde ise İstanbul'un üzerinde akan bulut denizini andıran görüntüler oluştu. Gün doğumu ile birlikte şehrin diğer bölgeleri de zaman zaman yoğun sis içerisinde kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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