İstanbul'da gece denetim yapılacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bu gece de eş zamanlı olarak denetimlerin yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bu gece de eş zamanlı olarak denetimlerin yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla bu gece de eş zamanlı olarak polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağını açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da #YeniNormal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA