İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
22.03.2021 06:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 07:00
Haber_ Kamera: Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.
Haber_ Kamera: Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY/ İstanbul DHA
İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY