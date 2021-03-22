İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
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İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI

22.03.2021 06:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 07:00

Haber_ Kamera: Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

Haber_ Kamera: Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY

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