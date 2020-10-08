İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

İSTANBUL/DHA İSTANBUL'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

İSTANBUL/DHA İSTANBUL'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Araçlarının çamurla kaplı gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Yağmur sonrası park halinde duran araçların çamurla kaplı olduğu görüldü. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar gece saatlerinde soluğu oto yıkamacılarda aldı. Oto yıkamacıya gelen bir taksi sürücüsü, "Çamur yağdı akşam saatlerinde biraz. Araçlarımız kirlendiği için yıkatmaya geldik. Yıkatınca işimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU