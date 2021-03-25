İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu

25.03.2021 06:12 | Son Güncelleme: 25.03.2021 06:25
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

 


- İstanbul
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Guy Ritchie
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 06:25:04. #1.16#
title