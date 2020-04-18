İSTANBUL'DA GAZETE VE EKMEK ARAÇLARI SOKAK SOKAK GEZİYOR
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Bahçelievler, Gazeteler, Esenler, Güncel

İSTANBUL'DA GAZETE VE EKMEK ARAÇLARI SOKAK SOKAK GEZİYOR

ESENLER ve Bahçelievler sokaklarında gazete ve ekmeksatışı araçlarla yapılıyor.

18.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:36
İSTANBUL'DA GAZETE VE EKMEK ARAÇLARI SOKAK SOKAK GEZİYOR

ESENLER ve Bahçelievler sokaklarında gazete ve ekmek

satışı araçlarla yapılıyor.

Esenler sokakları 'Günlük gazete", 'Gazete, pide, ekmek, simit var" sesleri yankılandı.

Camlara ve balkonlara çıkanlar ise sepetle alışveriş yaptı. Bazı kişiler ise aracın yanına gelerek günlük gazetesini aldı. Ekmekçiler ise simit ve tatlı satışı da yaptı.

GAZETE SATIŞI

Üzerinde 'Günlük gazete satışı yapılmaktadır" yazan araç gazete satışı yapan 21 yaşındaki Oğuz Yeşilufuk, 'Gazeteler bize geliyor, belirli bir saatimiz var, o saatlerde geliyoruz satışa. Şu anda normal satışına göre ilgi yok. Zaten sokaklar da o kadar yoğun da değil. Bizi görünce şaşırıyorlar, hatta polisler bile çeviriyor, gazeteyi görmeyince" dedi.

Pencereden sarkıttığı sepetiyle gazete alan Saliha Palancı, 'Çok şükür hiçbir şekilde mağdur edilmiyoruz, gazetemizi de aldık" dedi.

EKMEĞİN YANINDA SİMİT VE TATLI DA VAR

Aracıyla ekmek satışı yapan Zekeriya Yıldırımhan, 'Çoğu insan evinde, ekmeğini getiriyoruz. Tatlı da var, çok isteyen oluyor, hamile olan insanlarda var. İsteklerini kırmıyoruz" dedi.

İsmail Taşçı ise, 'Binalara çıkmak, dağıtmak, hijyen konusu biraz zor oluyor. Biz de ekmekleri poşetleyip dağıtmayı düşündük. Emekleri tek tek poşetleyip öyle dağıtıyoruz. Ekmek dışında simit ve poğaça var. Vatandaş istiyor, sokağa çıkamıyoruz diyor. Geçen hafta sadece ekmek servisi yapmıştık, bu hafta istek üzerine simit ve poğaça da getirdik" diye konuştu.

Ekmek ve simit alan Kazım Tanoğlu da, 'Ayağımıza kadar geliyor ekmeğimiz, biz de rahatız, dışarıya çıkmıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA GAZETE VE EKMEK ARAÇLARI SOKAK SOKAK GEZİYOR

Kaynak: DHA

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