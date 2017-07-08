İstanbul'da Gayrimenkulün Metrekare Fiyatı Geriliyor

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "İstanbul'da metrekare ortalama fiyatları 6 bin-5 bin TL civarında seyrederken, şimdilerde 4 bin 500 TL'ye geriledi" dedi.
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